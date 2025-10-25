Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Лига U19 : Порто — В. Гимарайнш , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CTFD PortoGaia .

Превью матча Порто — В. Гимарайнш

Команда Порто в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 39-8. Команда В. Гимарайнш, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Порто в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. В. Гимарайнш забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды В. Гимарайнш, в том матче победу одержали гостьи.