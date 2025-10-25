Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Порто - В. Гимарайнш 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Лига U19: ПортоВ. Гимарайнш, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CTFD PortoGaia.

МСК, 11 тур, Стадион: CTFD PortoGaia
Португалия - Лига U19
Порто
44'
58'
87'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
В. Гимарайнш
Порто icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Порто icon
58'
Порто icon
87'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Порто - Угловой
26'
Угловой
Порто - Угловой
31'
Угловой
Порто - Угловой
40'
Угловой
Порто - Угловой
44'
Порто - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Порто - Угловой
55'
Угловой
В. Гимарайнш - Угловой
58'
Порто - 2-ой Гол
68'
Угловой
В. Гимарайнш - Угловой
87'
Порто - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Порто — В. Гимарайнш

Команда Порто в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 39-8. Команда В. Гимарайнш, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Порто в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. В. Гимарайнш забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды В. Гимарайнш, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Порто
Порто
В. Гимарайнш
Порто
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.08.2025
В. Гимарайнш
В. Гимарайнш
1:3
Порто
Порто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Порто Порто
55%
В. Гимарайнш В. Гимарайнш
45%
Атаки
120
83
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
6
2
Игры 11 тур
25.10.2025
Алверка (19)
1:1
Мафра (19)
Завершен
25.10.2025
Порто
3:0
В. Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Santa Clara U19
0:0
Академико Визеу U19
Завершен
15.08.2025
Спортинг
1:0
Белененсиш
Отложен
