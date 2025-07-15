15.07.2025
Смотреть онлайн Patha Chakra - Ист Бенгал II 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Patha Chakra — Ист Бенгал II . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Patha Chakra
87'
Завершен
1 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
7'
East Bengal Club II - Угловой
24'
East Bengal Club II - Угловой
26'
East Bengal Club II - Угловой
32'
East Bengal Club II - Угловой
34'
East Bengal Club II - Угловой
42'
East Bengal Club II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
East Bengal Club II - Угловой
51'
Patha Chakra - Угловой
55'
East Bengal Club II - Угловой
56'
East Bengal Club II - Угловой
59'
East Bengal Club II - Угловой
65'
East Bengal Club II - Угловой
70'
East Bengal Club II - Угловой
72'
East Bengal Club II - Угловой
77'
East Bengal Club II - Угловой
80'
East Bengal Club II - Угловой
82'
East Bengal Club II - Угловой
87'
Patha Chakra - 1-ый Гол
90+6'
East Bengal Club II - Угловой
Превью матча Patha Chakra — Ист Бенгал II
Статистика матча
Владение мячом
37%
63%
Атаки
88
137
Угловые
1
17
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу