15.07.2025
Смотреть онлайн Джордж Телеграф - Kalighat Sports Lovers 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Джордж Телеграф — Kalighat Sports Lovers . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Джордж Телеграф
Завершен
3 : 0
15 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1
Текстовая трансляция
7'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
16'
Джордж Телеграф FC - Угловой
41'
Джордж Телеграф FC - 1-ый Гол
56'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
58'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
68'
Джордж Телеграф FC - 2-ой Гол
89'
Джордж Телеграф FC - 3-ий Гол
90+1'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
90+5'
Kalighat Sports Lovers - Угловой
Превью матча Джордж Телеграф — Kalighat Sports Lovers
Статистика матча
Атаки
106
133
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу