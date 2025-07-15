Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Джордж Телеграф - Kalighat Sports Lovers 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Джордж ТелеграфKalighat Sports Lovers . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Джордж Телеграф
41'
68'
89'
Завершен
3 : 0
15 июля 2025
Kalighat Sports Lovers
Джордж Телеграф FC icon
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Джордж Телеграф FC icon
68'
Джордж Телеграф FC icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
16'
Угловой
Джордж Телеграф FC - Угловой
41'
Джордж Телеграф FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
56'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
58'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
68'
Джордж Телеграф FC - 2-ой Гол
89'
Джордж Телеграф FC - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
90+5'
Угловой
Kalighat Sports Lovers - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1

Превью матча Джордж Телеграф — Kalighat Sports Lovers

Статистика матча

Атаки
106
133
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
5
4
