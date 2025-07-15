Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн БСС - Suruchi Sangha 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: БССSuruchi Sangha . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
БСС
77'
Завершен
1 : 2
15 июля 2025
Suruchi Sangha
69'
90+4'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Suruchi Sangha icon
69'
БСС icon
77'
Suruchi Sangha icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
12'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
22'
Угловой
БСС - Угловой
45+1'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
61'
Угловой
Suruchi Sangha - Угловой
69'
Suruchi Sangha - Незабитый пенальти
69'
Suruchi Sangha - 1-ый Гол
77'
БСС - 2-ой Гол
90+4'
Suruchi Sangha - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1

Превью матча БСС — Suruchi Sangha

Статистика матча

Владение мячом
БСС БСС
47%
Suruchi Sangha Suruchi Sangha
53%
Атаки
63
86
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
3
9
