15.07.2025
Смотреть онлайн БСС - Suruchi Sangha 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: БСС — Suruchi Sangha . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
БСС
77'
Завершен
1 : 2
15 июля 2025
Suruchi Sangha
69'
90+4'
Счет после первого тайма 0:0
Suruchi Sangha
69'
БСС
77'
Suruchi Sangha
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
Suruchi Sangha - Угловой
12'
Suruchi Sangha - Угловой
22'
БСС - Угловой
45+1'
Suruchi Sangha - Угловой
52'
Suruchi Sangha - Угловой
61'
Suruchi Sangha - Угловой
69'
Suruchi Sangha - Незабитый пенальти
69'
Suruchi Sangha - 1-ый Гол
77'
БСС - 2-ой Гол
90+4'
Suruchi Sangha - 3-ий Гол
Превью матча БСС — Suruchi Sangha
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
63
86
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу