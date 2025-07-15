15.07.2025
Смотреть онлайн Broadbeach United U23 - СВК Тандер (23) 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Broadbeach United U23 — СВК Тандер (23) . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
Australia Queensland PL U23
Broadbeach United U23
Завершен
2 : 1
15 июля 2025
SWQ Thunder U23
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
6'
SWQ Thunder U23 - Угловой
SWQ Thunder U23 - 1-ый Гол
39'
Broadbeach United U23 - Угловой
40'
Broadbeach United U23 - Угловой
Broadbeach United U23 - 2-ой Гол
51'
Broadbeach United U23 - Угловой
55'
Broadbeach United U23 - Угловой
56'
SWQ Thunder U23 - Угловой
58'
Broadbeach United U23 - Угловой
62'
Broadbeach United U23 - Угловой
65'
Broadbeach United U23 - Угловой
66'
Broadbeach United U23 - Угловой
66'
Broadbeach United U23 - Угловой
71'
Broadbeach United U23 - Угловой
89'
Broadbeach United U23 - Угловой
90'
Broadbeach United U23 - 3-ий Гол
90+5'
SWQ Thunder U23 - Угловой
Превью матча Broadbeach United U23 — СВК Тандер (23)
Статистика матча
Атаки
66
58
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу