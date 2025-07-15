Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Broadbeach United U23 - СВК Тандер (23) 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Broadbeach United U23СВК Тандер (23) . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Broadbeach United U23
23'
49'
90'
Завершен
2 : 1
15 июля 2025
СВК Тандер (23)
Смотреть онлайн
SWQ Thunder U23 icon
23'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
Broadbeach United U23 icon
49'
Broadbeach United U23 icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
SWQ Thunder U23 - Угловой
23'
SWQ Thunder U23 - 1-ый Гол
39'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
40'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
49'
Broadbeach United U23 - 2-ой Гол
51'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
55'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
56'
Угловой
SWQ Thunder U23 - Угловой
58'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
62'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
65'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
66'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
66'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
71'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
89'
Угловой
Broadbeach United U23 - Угловой
90'
Broadbeach United U23 - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
SWQ Thunder U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Broadbeach United U23 — СВК Тандер (23)

Статистика матча

Атаки
66
58
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
3
