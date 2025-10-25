Смотреть онлайн Алверка (19) - Мафра (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Лига U19: Алверка (19) — Мафра (19), 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexo Desportivo FC Alverca.
Превью матча Алверка (19) — Мафра (19)
Команда Алверка (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-15. Команда Мафра (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Алверка (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мафра (19) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Мафра (19), в том матче победу одержали хозяева.