25.10.2025

Смотреть онлайн Алверка (19) - Мафра (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Лига U19: Алверка (19)Мафра (19), 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexo Desportivo FC Alverca.

МСК, 11 тур, Стадион: Complexo Desportivo FC Alverca
Португалия - Лига U19
Алверка (19)
23'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Мафра (19)
57'
Алверка (19) icon
23'
Счет после первого тайма 1:0
Мафра (19) icon
57'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
19'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
23'
Алверка (19) - 1-ый Гол
27'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
32'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
33'
Угловой
Мафра (19) - Угловой
39'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
45+4'
Угловой
Мафра (19) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
54'
Угловой
Мафра (19) - Угловой
57'
Мафра (19) - 2-ой Гол
86'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
90+6'
Угловой
Алверка (19) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Алверка (19) — Мафра (19)

Команда Алверка (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-15. Команда Мафра (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Алверка (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мафра (19) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Мафра (19), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Алверка (19)
Алверка (19)
Мафра (19)
Алверка (19)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.08.2025
Мафра (19)
Мафра (19)
3:2
Алверка (19)
Алверка (19)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Алверка (19) Алверка (19)
55%
Мафра (19) Мафра (19)
45%
Атаки
125
89
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
2
1
Игры 11 тур
25.10.2025
Алверка (19)
1:1
Мафра (19)
Завершен
25.10.2025
Порто
3:0
В. Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Santa Clara U19
0:0
Академико Визеу U19
Завершен
15.08.2025
Спортинг
1:0
Белененсиш
Отложен
Рейтинг UEFA