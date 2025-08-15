Смотреть онлайн Спортинг - Белененсиш 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Лига U19: Спортинг — Белененсиш, Раунд 5 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Major Baptsta da Silva.

15.08.2025, 13:00 МСК, Раунд 5, Стадион: Campo Major Baptsta da Silva Португалия - Лига U19 Спортинг 45+1' Отложен 1 : 0 Белененсиш