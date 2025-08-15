15.08.2025
Смотреть онлайн Спортинг - Белененсиш 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Лига U19: Спортинг — Белененсиш, Раунд 5 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Major Baptsta da Silva.
МСК, Раунд 5, Стадион: Campo Major Baptsta da Silva
Португалия - Лига U19
Спортинг
45+1'
Отложен
1 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
5'
Спортинг - Угловой
45+1'
Спортинг - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
51'
CF Os Белененсиш - Угловой
56'
CF Os Белененсиш - Угловой
63'
CF Os Белененсиш - Угловой
64'
CF Os Белененсиш - Угловой
90+5'
Спортинг - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Спортинг — Белененсиш
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
106
93
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
5
2
