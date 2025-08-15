Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Спортинг - Белененсиш 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Лига U19: СпортингБелененсиш, Раунд 5 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Major Baptsta da Silva.

МСК, Раунд 5, Стадион: Campo Major Baptsta da Silva
Португалия - Лига U19
Спортинг
45+1'
Отложен
1 : 0
15 августа 2025
Белененсиш
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Спортинг icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Спортинг - Угловой
45+1'
Спортинг - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
CF Os Белененсиш - Угловой
56'
Угловой
CF Os Белененсиш - Угловой
63'
Угловой
CF Os Белененсиш - Угловой
64'
Угловой
CF Os Белененсиш - Угловой
90+5'
Угловой
Спортинг - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Спортинг — Белененсиш

Статистика матча

Владение мячом
Спортинг Спортинг
55%
Белененсиш Белененсиш
45%
Атаки
106
93
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Лада Лада
14 Февраля
15:00
ХК Сочи ХК Сочи
Локомотив Локомотив
14 Февраля
17:30
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14 Февраля
23:00
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
14 Февраля
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
14 Февраля
20:45
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
14 Февраля
17:00
Марсель Марсель
Страсбург Страсбург
14 Февраля
19:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
14 Февраля
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA