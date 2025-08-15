Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Академико Визеу U19 - Santa Clara U19 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Лига U19: Академико Визеу U19Santa Clara U19, Полуфинал . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу до Фонтело.

МСК, Полуфинал, Стадион: Эштадиу до Фонтело
Португалия - Лига U19
Академико Визеу U19
25'
75'
85'
Завершен
3 : 3
15 августа 2025
Santa Clara U19
5'
9'
90+5'
Смотреть онлайн
Santa Clara U19 icon
5'
Santa Clara U19 icon
9'
Академико Визеу U19 icon
25'
Счет после первого тайма 1:2 : 5,3
Академико Визеу U19 icon
75'
Академико Визеу U19 icon
85'
Santa Clara U19 icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:3 : 5,3
Текстовая трансляция
5'
Santa Clara U19 - 1-ый Гол
9'
Santa Clara U19 - 2-ой Гол
25'
Академико Визеу U19 - 3-ий Гол
35'
Угловой
Академико Визеу U19 - Угловой
38'
Угловой
Santa Clara U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 5,3
69'
Угловой
Santa Clara U19 - Угловой
75'
Академико Визеу U19 - 4-ый Гол
85'
Академико Визеу U19 - 5-ый Гол
90+5'
Santa Clara U19 - 6-ый Гол
90+12'
Угловой
Академико Визеу U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3 : 5,3

Превью матча Академико Визеу U19 — Santa Clara U19

История последних встреч

Академико Визеу U19
Академико Визеу U19
Santa Clara U19
Академико Визеу U19
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.10.2025
Santa Clara U19
Santa Clara U19
0:0
Академико Визеу U19
Академико Визеу U19
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Академико Визеу U19 Академико Визеу U19
49%
Santa Clara U19 Santa Clara U19
51%
Атаки
85
88
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
4
6
Игры Полуфинал
01.02.2026
Жил Висенте U19
0:1
Фамаликан (19)
Завершен
01.02.2026
Бенфика
2:0
Santa Clara U19
Завершен
31.01.2026
Алверка (19)
1:1
Академико Визеу U19
Завершен
31.01.2026
Тондела U19
2:0
Мафра (19)
Завершен
31.01.2026
Порто
3:0
Риу Ави
Завершен
31.01.2026
Пасуш
0:1
Шавиш U19
Завершен
31.01.2026
Морейренсе U19
1:2
В. Гимарайнш
Завершен
31.01.2026
Визела U19
1:8
Брага
Завершен
Комментарии к матчу
