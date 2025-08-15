15.08.2025
Смотреть онлайн Академико Визеу U19 - Santa Clara U19 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Лига U19: Академико Визеу U19 — Santa Clara U19, Полуфинал . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу до Фонтело.
МСК, Полуфинал, Стадион: Эштадиу до Фонтело
Португалия - Лига U19
Академико Визеу U19
25'
75'
85'
Завершен
3 : 3
15 августа 2025
Santa Clara U19
5'
9'
90+5'
Счет после первого тайма 1:2 : 5,3
Santa Clara U19
90+5'
Матч закончился со счётом 3:3 : 5,3
Текстовая трансляция
5'
Santa Clara U19 - 1-ый Гол
9'
Santa Clara U19 - 2-ой Гол
25'
Академико Визеу U19 - 3-ий Гол
35'
Академико Визеу U19 - Угловой
38'
Santa Clara U19 - Угловой
69'
Santa Clara U19 - Угловой
75'
Академико Визеу U19 - 4-ый Гол
85'
Академико Визеу U19 - 5-ый Гол
90+5'
Santa Clara U19 - 6-ый Гол
90+12'
Академико Визеу U19 - Угловой
Превью матча Академико Визеу U19 — Santa Clara U19
История последних встреч
Академико Визеу U19
Santa Clara U19
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.10.2025
Santa Clara U19
0:0
Академико Визеу U19
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
85
88
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу