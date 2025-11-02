Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Carl Zeiss Jena (W) - Bayer Leverkusen (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига - Женщины: Carl Zeiss Jena (W)Bayer Leverkusen (W), 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнст-Аббе-Спортфелд.

МСК, 8 тур, Стадион: Эрнст-Аббе-Спортфелд
Германия - Бундеслига - Женщины
Carl Zeiss Jena (W)
41'
90'
Завершен
2 : 4
02 ноября 2025
Bayer Leverkusen (W)
6'
19'
52'
58'
Смотреть онлайн
Bayer Leverkusen (W) icon
6'
Bayer Leverkusen (W) icon
19'
Carl Zeiss Jena (W) icon
41'
Счет после первого тайма 1:2
Bayer Leverkusen (W) icon
52'
Bayer Leverkusen (W) icon
58'
Carl Zeiss Jena (W) icon
90'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
6'
Bayer Leverkusen (W) - 1-ый Гол
16'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
19'
Bayer Leverkusen (W) - 2-ой Гол
35'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
39'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
41'
Carl Zeiss Jena (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
52'
Bayer Leverkusen (W) - 4-ый Гол
58'
Bayer Leverkusen (W) - 5-ый Гол
60'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
60'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
60'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
61'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
61'
Угловой
Bayer Leverkusen (W) - Угловой
90'
Carl Zeiss Jena (W) - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча Carl Zeiss Jena (W) — Bayer Leverkusen (W)

Команда Carl Zeiss Jena (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Bayer Leverkusen (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-6. Команда Carl Zeiss Jena (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Bayer Leverkusen (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Carl Zeiss Jena (W) Carl Zeiss Jena (W)
47%
Bayer Leverkusen (W) Bayer Leverkusen (W)
53%
Атаки
78
98
Угловые
0
8
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA