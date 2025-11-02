Смотреть онлайн Carl Zeiss Jena (W) - Bayer Leverkusen (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига - Женщины: Carl Zeiss Jena (W) — Bayer Leverkusen (W), 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнст-Аббе-Спортфелд.
Превью матча Carl Zeiss Jena (W) — Bayer Leverkusen (W)
Команда Carl Zeiss Jena (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Bayer Leverkusen (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-6. Команда Carl Zeiss Jena (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Bayer Leverkusen (W) забивает 1, пропускает 1.