14.07.2025

Смотреть онлайн Металоглобус - Пэулешть 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: МеталоглобусПэулешть . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:04 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Металоглобус
7'
19'
31'
34'
40'
87'
88'
Завершен
7 : 0
14 июля 2025
Пэулешть
Смотреть онлайн
Металоглобус icon
7'
Металоглобус icon
19'
Металоглобус icon
31'
Металоглобус icon
34'
Металоглобус icon
40'
Счет после первого тайма 5:0
Металоглобус icon
87'
Металоглобус icon
88'
Матч закончился со счётом 7:0
Текстовая трансляция
7'
Металоглобус - 1-ый Гол
19'
Металоглобус - 2-ой Гол
24'
Угловой
Металоглобус - Угловой
31'
Угловой
Металоглобус - Угловой
31'
Металоглобус - 3-ий Гол
34'
Металоглобус - 4-ый Гол
35'
Угловой
Пэулешть - Угловой
40'
Металоглобус - 5-ый Гол
44'
Угловой
Металоглобус - Угловой
Счет после первого тайма 5:0
64'
Металоглобус - Незабитый пенальти
68'
Угловой
Металоглобус - Угловой
69'
Угловой
Металоглобус - Угловой
73'
Угловой
Металоглобус - Угловой
87'
Металоглобус - 6-ый Гол
88'
Металоглобус - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0

Превью матча Металоглобус — Пэулешть

Статистика матча

Угловые
6
1
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA