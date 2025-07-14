14.07.2025
Смотреть онлайн Металоглобус - Пэулешть 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Металоглобус — Пэулешть . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:04 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Металоглобус
7'
19'
31'
34'
40'
87'
88'
Завершен
7 : 0
14 июля 2025
Металоглобус
7'
Металоглобус
19'
Металоглобус
31'
Металоглобус
34'
Металоглобус
40'
Счет после первого тайма 5:0
Металоглобус
87'
Металоглобус
88'
Матч закончился со счётом 7:0
Текстовая трансляция
7'
Металоглобус - 1-ый Гол
19'
Металоглобус - 2-ой Гол
24'
Металоглобус - Угловой
31'
Металоглобус - Угловой
31'
Металоглобус - 3-ий Гол
34'
Металоглобус - 4-ый Гол
35'
Пэулешть - Угловой
40'
Металоглобус - 5-ый Гол
44'
Металоглобус - Угловой
Счет после первого тайма 5:0
64'
Металоглобус - Незабитый пенальти
68'
Металоглобус - Угловой
69'
Металоглобус - Угловой
73'
Металоглобус - Угловой
87'
Металоглобус - 6-ый Гол
88'
Металоглобус - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0
Превью матча Металоглобус — Пэулешть
Статистика матча
Угловые
6
1
Комментарии к матчу