14.07.2025
МСК
Calcutta Premier Division
Киддерпоре СК
64'
Завершен
1 : 1
14 июля 2025
Пирлесс
2'
Текстовая трансляция
2'
Пирлесс - 1-ый Гол
9'
Киддерпоре СК - Угловой
35'
Киддерпоре СК - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
55'
Киддерпоре СК - Угловой
62'
Киддерпоре СК - Угловой
64'
Киддерпоре СК - Угловой
64'
Киддерпоре СК - 2-ой Гол
72'
Пирлесс - Угловой
86'
Киддерпоре СК - Угловой
87'
Пирлесс - Угловой
90+3'
Киддерпоре СК - Угловой
90+4'
Киддерпоре СК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Атаки
128
118
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
3
