Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.07.2025

Смотреть онлайн Киддерпоре СК - Пирлесс 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Киддерпоре СКПирлесс . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Киддерпоре СК
64'
Завершен
1 : 1
14 июля 2025
Пирлесс
2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Пирлесс icon
2'
Счет после первого тайма 0:1
Киддерпоре СК icon
64'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Пирлесс - 1-ый Гол
9'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
35'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
62'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
64'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
64'
Киддерпоре СК - 2-ой Гол
72'
Угловой
Пирлесс - Угловой
86'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
87'
Угловой
Пирлесс - Угловой
90+3'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
90+4'
Угловой
Киддерпоре СК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Киддерпоре СК — Пирлесс

Статистика матча

Атаки
128
118
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
12 Января
23:10
Ювентус Ювентус
Кремонезе Кремонезе
12 Января
22:45
Севилья Севилья
Сельта Виго Сельта Виго
12 Января
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Барнсли Барнсли
12 Января
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
КК Босна КК Босна
12 Января
22:30
Валенсия Валенсия
Сарагоса Сарагоса
12 Января
22:30
Уимблдон Уимблдон
Вест Хэм U21 Вест Хэм U21
12 Января
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA