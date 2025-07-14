14.07.2025
Смотреть онлайн Саузерн Самити - United Kolkata SC 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Саузерн Самити — United Kolkata SC . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Calcutta Premier Division
Саузерн Самити
Завершен
3 : 4
14 июля 2025
United Kolkata SC
Текстовая трансляция
3'
Саузерн Самити - Угловой
7'
Саузерн Самити - Угловой
12'
United Kolkata SC - Угловой
24'
United Kolkata SC - Угловой
26'
Саузерн Самити - 1-ый Гол
28'
United Kolkata SC - Угловой
35'
United Kolkata SC - Угловой
35'
United Kolkata SC - 2-ой Гол
42'
United Kolkata SC - 3-ий Гол
44'
Саузерн Самити - 4-ый Гол
63'
Саузерн Самити - Угловой
64'
Саузерн Самити - Угловой
64'
Саузерн Самити - 5-ый Гол
73'
United Kolkata SC - Угловой
83'
United Kolkata SC - 6-ый Гол
87'
United Kolkata SC - 7-ый Гол
90+6'
Саузерн Самити - Угловой
Превью матча Саузерн Самити — United Kolkata SC
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
108
139
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
9
8
Комментарии к матчу