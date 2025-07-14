Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Саузерн Самити - United Kolkata SC 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Саузерн СамитиUnited Kolkata SC . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Саузерн Самити
26'
44'
64'
Завершен
3 : 4
14 июля 2025
United Kolkata SC
35'
42'
83'
87'
Смотреть онлайн
Саузерн Самити icon
26'
United Kolkata SC icon
35'
United Kolkata SC icon
42'
Саузерн Самити icon
44'
Счет после первого тайма 2:2 : 3,4
Саузерн Самити icon
64'
United Kolkata SC icon
83'
United Kolkata SC icon
87'
Матч закончился со счётом 3:4 : 3,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
7'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
12'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
24'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
26'
Саузерн Самити - 1-ый Гол
28'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
35'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
35'
United Kolkata SC - 2-ой Гол
42'
United Kolkata SC - 3-ий Гол
44'
Саузерн Самити - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2 : 3,4
63'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
64'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
64'
Саузерн Самити - 5-ый Гол
73'
Угловой
United Kolkata SC - Угловой
83'
United Kolkata SC - 6-ый Гол
87'
United Kolkata SC - 7-ый Гол
90+6'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
Матч закончился со счётом 3:4 : 3,4

Превью матча Саузерн Самити — United Kolkata SC

Статистика матча

Владение мячом
Саузерн Самити Саузерн Самити
50%
United Kolkata SC United Kolkata SC
50%
Атаки
108
139
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
9
8
Комментарии к матчу
