14.07.2025

Смотреть онлайн Diamond Harbour FC - Арьян 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Diamond Harbour FCАрьян . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Calcutta Premier Division
Diamond Harbour FC
90+7'
Завершен
1 : 0
14 июля 2025
Арьян
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Diamond Harbour FC icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2
Текстовая трансляция
39'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
61'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
64'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
80'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
84'
Угловой
Арьян - Угловой
85'
Угловой
Diamond Harbour FC - Угловой
90+4'
Угловой
Арьян - Угловой
90+5'
Угловой
Арьян - Угловой
90+7'
Diamond Harbour FC - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Diamond Harbour FC — Арьян

Команда Diamond Harbour FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Статистика матча

Владение мячом
Diamond Harbour FC Diamond Harbour FC
62%
Арьян Арьян
38%
Атаки
140
117
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
2
1
