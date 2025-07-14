14.07.2025
Смотреть онлайн Don Bosco Jr - Deportivo Altamira 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Panama Liga de Futbol Nacional: Don Bosco Jr — Deportivo Altamira . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Panama Liga de Futbol Nacional
Don Bosco Jr
78'
Завершен
1 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
1'
Deportivo Altamira - Угловой
5'
Deportivo Altamira - Угловой
6'
Deportivo Altamira - Угловой
26'
Don Bosco Jr - Угловой
40'
Deportivo Altamira - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Deportivo Altamira - Угловой
78'
Don Bosco Jr - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Don Bosco Jr — Deportivo Altamira
Статистика матча
Атаки
64
69
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
2
3
