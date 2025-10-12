Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Закатекас - Леонес Негрос 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: ЗакатекасЛеонес Негрос, 11 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Villa.

МСК, 11 тур, Стадион: Estadio Francisco Villa
Мексика - Лига де Экспансион
Закатекас
33'
45+2'
Завершен
2 : 0
12 октября 2025
Леонес Негрос
Закатекас icon
33'
Закатекас icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Закатекас - Угловой
12'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
33'
Закатекас - 1-ый Гол
45+2'
Закатекас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
59'
Угловой
Закатекас - Угловой
61'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
90+2'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча Закатекас — Леонес Негрос

Команда Закатекас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Леонес Негрос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Закатекас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Леонес Негрос забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Закатекас Закатекас
55%
Леонес Негрос Леонес Негрос
45%
Атаки
80
80
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
5
4
Игры 11 тур
12.10.2025
Дорадос
0:0
Атланте
Завершен
12.10.2025
Закатекас
2:0
Леонес Негрос
Завершен
12.10.2025
Атлетико Морелия
0:0
Тапатио
Завершен
11.10.2025
Койотс
1:1
Jaiba Brava
Завершен
11.10.2025
Венадос
1:0
ФК Тепатитлан
Завершен
11.10.2025
Алебрихес де Оахака
1:1
Атлетико Ла-Пас
Завершен
11.10.2025
Канкун
0:0
Ирапуато
Завершен
Комментарии к матчу
