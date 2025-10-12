Смотреть онлайн Закатекас - Леонес Негрос 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Закатекас — Леонес Негрос, 11 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Villa.
Превью матча Закатекас — Леонес Негрос
Команда Закатекас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Леонес Негрос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Закатекас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Леонес Негрос забивает 2, пропускает 1.