19.10.2025

Смотреть онлайн Атланте - Венадос 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: АтлантеВенадос, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Azul.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Azul
Мексика - Лига де Экспансион
Атланте
51'
63'
84'
Завершен
3 : 0
19 октября 2025
Венадос
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Атланте icon
51'
Атланте icon
63'
Атланте icon
84'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Венадос - Угловой
33'
Угловой
Атланте - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Атланте - Угловой
51'
Атланте - 1-ый Гол
63'
Угловой
Атланте - Угловой
63'
Атланте - 2-ой Гол
69'
Угловой
Венадос - Угловой
84'
Угловой
Атланте - Угловой
84'
Атланте - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Атланте — Венадос

Команда Атланте в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-7. Команда Венадос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-22. Команда Атланте в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Венадос забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Атланте Атланте
63%
Венадос Венадос
37%
Атаки
0
0
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
5
0
Игры 12 тур
20.10.2025
Тапатио
2:3
Закатекас
Завершен
19.10.2025
Jaiba Brava
3:2
Атлетико Ла-Пас
Завершен
19.10.2025
Атланте
3:0
Венадос
Завершен
19.10.2025
Ирапуато
0:3
Атлетико Морелия
Завершен
18.10.2025
Леонес Негрос
0:1
Алебрихес де Оахака
Завершен
Комментарии к матчу
