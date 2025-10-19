Смотреть онлайн Атланте - Венадос 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Атланте — Венадос, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Azul.
Превью матча Атланте — Венадос
Команда Атланте в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-7. Команда Венадос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-22. Команда Атланте в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Венадос забивает 2, пропускает 2.