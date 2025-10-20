Смотреть онлайн Тапатио - Закатекас 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Тапатио — Закатекас, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Akron.
Превью матча Тапатио — Закатекас
Команда Тапатио в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда Закатекас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-16. Команда Тапатио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Закатекас забивает 2, пропускает 2.