20.10.2025

Смотреть онлайн Тапатио - Закатекас 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: ТапатиоЗакатекас, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Akron.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Akron
Мексика - Лига де Экспансион
Тапатио
5'
85'
Завершен
2 : 3
20 октября 2025
Закатекас
65'
78'
82'
Смотреть онлайн
Тапатио icon
5'
Счет после первого тайма 1:0
Закатекас icon
65'
Закатекас icon
78'
Закатекас icon
82'
Тапатио icon
85'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
5'
Тапатио - 1-ый Гол
12'
Угловой
Тапатио - Угловой
25'
Угловой
Закатекас - Угловой
26'
Угловой
Закатекас - Угловой
38'
Угловой
Тапатио - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Тапатио - Угловой
63'
Угловой
Закатекас - Угловой
65'
Закатекас - 2-ой Гол
66'
Угловой
Тапатио - Угловой
72'
Угловой
Закатекас - Угловой
74'
Угловой
Закатекас - Угловой
78'
Закатекас - 3-ий Гол
82'
Закатекас - 4-ый Гол
85'
Тапатио - 5-ый Гол
90'
Угловой
Тапатио - Угловой
90+6'
Угловой
Закатекас - Угловой
90+7'
Угловой
Закатекас - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Тапатио — Закатекас

Команда Тапатио в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-9. Команда Закатекас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-16. Команда Тапатио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Закатекас забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Тапатио Тапатио
44%
Закатекас Закатекас
56%
Атаки
82
107
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
3
3
Игры 12 тур
20.10.2025
Тапатио
2:3
Закатекас
Завершен
19.10.2025
Jaiba Brava
3:2
Атлетико Ла-Пас
Завершен
19.10.2025
Атланте
3:0
Венадос
Завершен
19.10.2025
Ирапуато
0:3
Атлетико Морелия
Завершен
18.10.2025
Леонес Негрос
0:1
Алебрихес де Оахака
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA