12.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Морелия - Тапатио 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: Атлетико МорелияТапатио, 11 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Морелос.

МСК, 11 тур, Стадион: Морелос
Мексика - Лига де Экспансион
Атлетико Морелия
Завершен
0 : 0
12 октября 2025
Тапатио
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Тапатио - Угловой
23'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
35'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
39'
Угловой
Тапатио - Угловой
43'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
45+1'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
49'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
50'
Угловой
Тапатио - Угловой
57'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
65'
Угловой
Тапатио - Угловой
66'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
84'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
87'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
89'
Угловой
Тапатио - Угловой
90+6'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
Превью матча Атлетико Морелия — Тапатио

Команда Атлетико Морелия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Тапатио, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Атлетико Морелия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тапатио забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Морелия Атлетико Морелия
62%
Тапатио Тапатио
38%
Атаки
128
77
Угловые
10
5
Фолы
7
7
Удары (всего)
21
7
Удары мимо ворот
19
11
Удары в створ ворот
8
1
Игры 11 тур
12.10.2025
Дорадос
0:0
Атланте
Завершен
12.10.2025
Закатекас
2:0
Леонес Негрос
Завершен
12.10.2025
Атлетико Морелия
0:0
Тапатио
Завершен
11.10.2025
Койотс
1:1
Jaiba Brava
Завершен
11.10.2025
Венадос
1:0
ФК Тепатитлан
Завершен
11.10.2025
Алебрихес де Оахака
1:1
Атлетико Ла-Пас
Завершен
11.10.2025
Канкун
0:0
Ирапуато
Завершен
Комментарии к матчу
