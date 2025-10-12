Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион : Атлетико Морелия — Тапатио , 11 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Морелос .

Превью матча Атлетико Морелия — Тапатио

Команда Атлетико Морелия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Тапатио, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Атлетико Морелия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тапатио забивает 1, пропускает 1.