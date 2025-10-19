Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион : Ирапуато — Атлетико Морелия , 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Ирапуато — Атлетико Морелия

Команда Ирапуато в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-10. Команда Атлетико Морелия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-7. Команда Ирапуато в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Морелия забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 ноября 2025 на поле команды Атлетико Морелия, в том матче сыграли вничью.