19.10.2025

Смотреть онлайн Ирапуато - Атлетико Морелия 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: ИрапуатоАтлетико Морелия, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Мексика - Лига де Экспансион
Ирапуато
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Атлетико Морелия
44'
56'
77'
Смотреть онлайн
Атлетико Морелия icon
44'
Счет после первого тайма 0:1
Атлетико Морелия icon
56'
Атлетико Морелия icon
77'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Ирапуато - Угловой
13'
Угловой
Ирапуато - Угловой
44'
Атлетико Морелия - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
Ирапуато - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
Ирапуато - Угловой
56'
Атлетико Морелия - 2-ой Гол
76'
Угловой
Ирапуато - Угловой
77'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
77'
Атлетико Морелия - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Ирапуато - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Ирапуато — Атлетико Морелия

Команда Ирапуато в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-10. Команда Атлетико Морелия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-7. Команда Ирапуато в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Морелия забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 ноября 2025 на поле команды Атлетико Морелия, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Ирапуато
Ирапуато
Атлетико Морелия
Ирапуато
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.11.2025
Атлетико Морелия
Атлетико Морелия
0:0
Ирапуато
Ирапуато
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ирапуато Ирапуато
64%
Атлетико Морелия Атлетико Морелия
36%
Атаки
174
88
Угловые
6
1
Фолы
15
15
Удары (всего)
14
11
Удары мимо ворот
14
8
Удары в створ ворот
3
5
Игры 12 тур
20.10.2025
Тапатио
2:3
Закатекас
Завершен
19.10.2025
Jaiba Brava
3:2
Атлетико Ла-Пас
Завершен
19.10.2025
Атланте
3:0
Венадос
Завершен
19.10.2025
Ирапуато
0:3
Атлетико Морелия
Завершен
18.10.2025
Леонес Негрос
0:1
Алебрихес де Оахака
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA