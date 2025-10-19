Превью матча Jaiba Brava — Атлетико Ла-Пас

Команда Jaiba Brava в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 17-11. Команда Атлетико Ла-Пас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-18. Команда Jaiba Brava в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Ла-Пас забивает 2, пропускает 2.