19.10.2025

Смотреть онлайн Jaiba Brava - Атлетико Ла-Пас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: Jaiba BravaАтлетико Ла-Пас, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Tamaulipas.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Tamaulipas
Мексика - Лига де Экспансион
Jaiba Brava
17'
45+5'
68'
Завершен
3 : 2
19 октября 2025
Атлетико Ла-Пас
44'
84'
Jaiba Brava icon
17'
Club Атлетико Ла-Пас icon
44'
Jaiba Brava icon
45+5'
Счет после первого тайма 2:1
Jaiba Brava icon
68'
Club Атлетико Ла-Пас icon
84'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
17'
Jaiba Brava - 1-ый Гол
20'
Угловой
Club Атлетико Ла-Пас - Угловой
22'
Угловой
Jaiba Brava - Угловой
23'
Угловой
Jaiba Brava - Угловой
35'
Угловой
Jaiba Brava - Угловой
44'
Club Атлетико Ла-Пас - 2-ой Гол
45+5'
Jaiba Brava - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
50'
Угловой
Club Атлетико Ла-Пас - Угловой
55'
Угловой
Club Атлетико Ла-Пас - Угловой
67'
Угловой
Jaiba Brava - Угловой
68'
Угловой
Jaiba Brava - Угловой
68'
Jaiba Brava - 4-ый Гол
84'
Club Атлетико Ла-Пас - 5-ый Гол
90+3'
Угловой
Club Атлетико Ла-Пас - Угловой
90+10'
Угловой
Jaiba Brava - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Jaiba Brava — Атлетико Ла-Пас

Команда Jaiba Brava в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 17-11. Команда Атлетико Ла-Пас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-18. Команда Jaiba Brava в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Ла-Пас забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Jaiba Brava Jaiba Brava
43%
Атлетико Ла-Пас Атлетико Ла-Пас
57%
Атаки
78
86
Угловые
6
4
Фолы
12
18
Удары (всего)
15
10
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
8
4
Игры 12 тур
20.10.2025
Тапатио
2:3
Закатекас
Завершен
19.10.2025
Jaiba Brava
3:2
Атлетико Ла-Пас
Завершен
19.10.2025
Атланте
3:0
Венадос
Завершен
19.10.2025
Ирапуато
0:3
Атлетико Морелия
Завершен
18.10.2025
Леонес Негрос
0:1
Алебрихес де Оахака
Завершен
