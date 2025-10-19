Смотреть онлайн Jaiba Brava - Атлетико Ла-Пас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Jaiba Brava — Атлетико Ла-Пас, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Tamaulipas.
Превью матча Jaiba Brava — Атлетико Ла-Пас
Команда Jaiba Brava в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 17-11. Команда Атлетико Ла-Пас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-18. Команда Jaiba Brava в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Ла-Пас забивает 2, пропускает 2.