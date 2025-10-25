Смотреть онлайн Атлетико Ла-Пас - Ирапуато 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Атлетико Ла-Пас — Ирапуато, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Guaycura.
Превью матча Атлетико Ла-Пас — Ирапуато
Команда Атлетико Ла-Пас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-21. Команда Ирапуато, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Атлетико Ла-Пас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ирапуато забивает 1, пропускает 1.