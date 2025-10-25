Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Ла-Пас - Ирапуато 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: Атлетико Ла-ПасИрапуато, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Guaycura.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Guaycura
Мексика - Лига де Экспансион
Атлетико Ла-Пас
4'
65'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Ирапуато
53'
81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Club Атлетико Ла-Пас icon
4'
Счет после первого тайма 1:0
Ирапуато icon
53'
Club Атлетико Ла-Пас icon
65'
Ирапуато icon
81'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Club Атлетико Ла-Пас - 1-ый Гол
7'
Угловой
Ирапуато - Угловой
12'
Угловой
Club Атлетико Ла-Пас - Угловой
15'
Угловой
Club Атлетико Ла-Пас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Ирапуато - 2-ой Гол
65'
Club Атлетико Ла-Пас - 3-ий Гол
81'
Ирапуато - 4-ый Гол
83'
Угловой
Ирапуато - Угловой
90+5'
Угловой
Ирапуато - Угловой
90+5'
Угловой
Ирапуато - Угловой
90+6'
Угловой
Ирапуато - Угловой
90+11'
Угловой
Ирапуато - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Атлетико Ла-Пас — Ирапуато

Команда Атлетико Ла-Пас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-21. Команда Ирапуато, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Атлетико Ла-Пас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ирапуато забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Ла-Пас Атлетико Ла-Пас
54%
Ирапуато Ирапуато
46%
Атаки
82
88
Угловые
2
6
Фолы
9
10
Удары (всего)
11
10
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
5
8
Игры 13 тур
27.10.2025
Атлетико Морелия
2:3
Леонес Негрос
Завершен
26.10.2025
Дорадос
1:1
Койотс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Ла-Пас
2:2
Ирапуато
Завершен
24.10.2025
Венадос
1:1
Jaiba Brava
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA