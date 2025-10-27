Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Морелия - Леонес Негрос 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: Атлетико МорелияЛеонес Негрос, 13 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Морелос.

МСК, 13 тур, Стадион: Морелос
Мексика - Лига де Экспансион
Атлетико Морелия
31'
43'
Завершен
2 : 3
27 октября 2025
Леонес Негрос
16'
88'
90+4'
Леонес Негрос icon
16'
Атлетико Морелия icon
31'
Атлетико Морелия icon
43'
Счет после первого тайма 2:1
Леонес Негрос icon
88'
Леонес Негрос icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
16'
Леонес Негрос - 1-ый Гол
24'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
31'
Атлетико Морелия - 2-ой Гол
33'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
33'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
43'
Атлетико Морелия - 3-ий Гол
45+4'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
50'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
53'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
73'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
86'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
88'
Леонес Негрос - 4-ый Гол
90+4'
Леонес Негрос - 5-ый Гол
90+8'
Угловой
Атлетико Морелия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Атлетико Морелия — Леонес Негрос

Команда Атлетико Морелия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Леонес Негрос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Атлетико Морелия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леонес Негрос забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Морелия Атлетико Морелия
53%
Леонес Негрос Леонес Негрос
47%
Атаки
90
86
Угловые
7
3
Фолы
8
11
Удары (всего)
15
9
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
10
4
Игры 13 тур
27.10.2025
Атлетико Морелия
2:3
Леонес Негрос
Завершен
26.10.2025
Дорадос
1:1
Койотс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Ла-Пас
2:2
Ирапуато
Завершен
24.10.2025
Венадос
1:1
Jaiba Brava
Завершен
Комментарии к матчу
