Смотреть онлайн Атлетико Морелия - Леонес Негрос 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Атлетико Морелия — Леонес Негрос, 13 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Морелос.
Превью матча Атлетико Морелия — Леонес Негрос
Команда Атлетико Морелия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Леонес Негрос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Атлетико Морелия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леонес Негрос забивает 1, пропускает 1.