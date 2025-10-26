Смотреть онлайн Дорадос - Койотс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Дорадос — Койотс, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Банорте.
Превью матча Дорадос — Койотс
Команда Дорадос в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 4-14. Команда Койотс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-19. Команда Дорадос в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Койотс забивает 1, пропускает 2.