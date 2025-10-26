Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Дорадос - Койотс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: ДорадосКойотс, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Банорте.

МСК, 13 тур, Стадион: Стадион Банорте
Мексика - Лига де Экспансион
Дорадос
40'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Койотс
90+6'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Dorados icon
40'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Tlaxcala FC icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
5'
Угловой
Dorados - Угловой
22'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
23'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
34'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
35'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
37'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
37'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
39'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
40'
Dorados - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
48'
Угловой
Dorados - Угловой
81'
Угловой
Dorados - Угловой
89'
Угловой
Tlaxcala FC - Угловой
90+6'
Tlaxcala FC - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,4

Превью матча Дорадос — Койотс

Команда Дорадос в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 4-14. Команда Койотс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-19. Команда Дорадос в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Койотс забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Дорадос Дорадос
34%
Койотс Койотс
66%
Атаки
62
113
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
2
4
Игры 13 тур
27.10.2025
Атлетико Морелия
2:3
Леонес Негрос
Завершен
26.10.2025
Дорадос
1:1
Койотс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Ла-Пас
2:2
Ирапуато
Завершен
24.10.2025
Венадос
1:1
Jaiba Brava
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA