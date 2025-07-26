26.07.2025
Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Internacional FC de Palmira 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Бока Хуниорс — Internacional FC de Palmira, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciro Lopez.
МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estadio Ciro Lopez
Колумбия - Примера Б
Бока Хуниорс
34'
55'
Завершен
2 : 0
26 июля 2025
Бока Хуниорс
34'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Бока Хуниорс
55'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
9'
Бока Хуниорс - Угловой
20'
Internacional FC de Palmira - Угловой
21'
Internacional FC de Palmira - Угловой
34'
Бока Хуниорс - 1-ый Гол
40'
Internacional FC de Palmira - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
55'
Бока Хуниорс - 2-ой Гол
76'
Internacional FC de Palmira - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Превью матча Бока Хуниорс — Internacional FC de Palmira
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
83
121
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
10
3
