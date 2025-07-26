Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Internacional FC de Palmira 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Бока ХуниорсInternacional FC de Palmira, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciro Lopez.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estadio Ciro Lopez
Колумбия - Примера Б
Бока Хуниорс
34'
55'
Завершен
2 : 0
26 июля 2025
Internacional FC de Palmira
Бока Хуниорс icon
34'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Бока Хуниорс icon
55'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
20'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
21'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
34'
Бока Хуниорс - 1-ый Гол
40'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
55'
Бока Хуниорс - 2-ой Гол
76'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,3

Превью матча Бока Хуниорс — Internacional FC de Palmira

Статистика матча

Владение мячом
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
42%
Internacional FC de Palmira Internacional FC de Palmira
58%
Атаки
83
121
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
10
3
Игры Четвертьфинал
13.11.2025
Реал Картахена
0:0
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
12.11.2025
Бока Хуниорс
1:0
Патриотас
Завершен
12.11.2025
Internacional FC de Palmira
1:2
Атлетико Уила
Завершен
12.11.2025
Кукута Депортиво
2:2
Жагуарес
Завершен
