26.07.2025
Смотреть онлайн Атлетико Уила - Тигрес 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Атлетико Уила — Тигрес, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гиллермо Плазас Алцид.
МСК, Четвертьфинал, Стадион: Гиллермо Плазас Алцид
Колумбия - Примера Б
Атлетико Уила
83'
Завершен
1 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
14'
Тигрес - Угловой
14'
Тигрес - Угловой
28'
Тигрес - Угловой
42'
Атлетико Уила - Угловой
45+1'
Атлетико Уила - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Атлетико Уила - Угловой
56'
Атлетико Уила - Угловой
67'
Атлетико Уила - Угловой
79'
Атлетико Уила - Угловой
82'
Атлетико Уила - Угловой
83'
Атлетико Уила - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Атлетико Уила — Тигрес
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
93
77
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
4
3
Игры Четвертьфинал
Комментарии к матчу