05.08.2025
Смотреть онлайн Реал Картахена - Реал Соача Кундинамарка 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Реал Картахена — Реал Соача Кундинамарка, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Жаим Морон Леон.
МСК, 4 тур, Стадион: Олимпико Жаим Морон Леон
Колумбия - Примера Б
Завершен
0 : 0
05 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
34'
Реал Картахена - Угловой
43'
Реал Картахена - Угловой
45+2'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Реал Картахена — Реал Соача Кундинамарка
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
207
149
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу