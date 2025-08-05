Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Реал Картахена - Реал Соача Кундинамарка 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Реал КартахенаРеал Соача Кундинамарка, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Жаим Морон Леон.

МСК, 4 тур, Стадион: Олимпико Жаим Морон Леон
Колумбия - Примера Б
Реал Картахена
Завершен
0 : 0
05 августа 2025
Реал Соача Кундинамарка
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
43'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
45+2'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Реал Картахена — Реал Соача Кундинамарка

История последних встреч

Реал Картахена
Реал Картахена
Реал Соача Кундинамарка
Реал Картахена
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
31.01.2026
Реал Картахена
Реал Картахена
1:0
Реал Соача Кундинамарка
Реал Соача Кундинамарка
Обзор
17.11.2025
Реал Соача Кундинамарка
Реал Соача Кундинамарка
1:2
Реал Картахена
Реал Картахена
Обзор
13.11.2025
Реал Картахена
Реал Картахена
0:0
Реал Соача Кундинамарка
Реал Соача Кундинамарка
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Картахена Реал Картахена
58%
Реал Соача Кундинамарка Реал Соача Кундинамарка
42%
Атаки
207
149
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
