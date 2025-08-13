Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Орсомарсо - Патриотас 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ОрсомарсоПатриотас, 5 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Francisco Rivera Escobar
Колумбия - Примера Б
Орсомарсо
2'
62'
Завершен
2 : 2
13 августа 2025
Патриотас
67'
76'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Орсомарсо icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Орсомарсо icon
62'
Патриотас icon
67'
Патриотас icon
76'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Орсомарсо - 1-ый Гол
13'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
16'
Угловой
Патриотас - Угловой
25'
Угловой
Патриотас - Угловой
33'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
42'
Угловой
Патриотас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Патриотас - Угловой
49'
Угловой
Патриотас - Угловой
55'
Угловой
Патриотас - Угловой
58'
Патриотас - Незабитый пенальти
59'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
62'
Орсомарсо - 2-ой Гол
67'
Патриотас - 3-ий Гол
76'
Патриотас - 4-ый Гол
80'
Угловой
Патриотас - Угловой
90+2'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Орсомарсо — Патриотас

Статистика матча

Владение мячом
Орсомарсо Орсомарсо
41%
Патриотас Патриотас
59%
Атаки
108
156
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Кремонезе Кремонезе
9 Февраля
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
9 Февраля
18:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Челны Челны
9 Февраля
17:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
9 Февраля
18:30
ХК Челмет ХК Челмет
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
9 Февраля
16:30
Рома Рома
Кальяри Кальяри
9 Февраля
22:45
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
9 Февраля
17:00
Партизан Партизан
BC Dubai BC Dubai
9 Февраля
22:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
СКА-Нева СКА-Нева
9 Февраля
17:00
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
9 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA