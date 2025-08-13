13.08.2025
Смотреть онлайн Орсомарсо - Патриотас 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Орсомарсо — Патриотас, 5 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Francisco Rivera Escobar
Колумбия - Примера Б
Текстовая трансляция
2'
Орсомарсо - 1-ый Гол
13'
Орсомарсо - Угловой
16'
Патриотас - Угловой
25'
Патриотас - Угловой
33'
Орсомарсо - Угловой
42'
Патриотас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Патриотас - Угловой
49'
Патриотас - Угловой
55'
Патриотас - Угловой
58'
Патриотас - Незабитый пенальти
59'
Орсомарсо - Угловой
62'
Орсомарсо - 2-ой Гол
67'
Патриотас - 3-ий Гол
76'
Патриотас - 4-ый Гол
80'
Патриотас - Угловой
90+2'
Орсомарсо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
