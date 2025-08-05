05.08.2025
Смотреть онлайн Леонес - Барранкилья 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Леонес — Барранкилья, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui
Колумбия - Примера Б
Леонес
35'
75'
Завершен
2 : 2
05 августа 2025
Барранкилья
55'
67'
Леонес
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
Барранкилья - Угловой
27'
Леонес - Угловой
29'
Леонес - Угловой
34'
Барранкилья - Угловой
35'
Леонес - 1-ый Гол
43'
Барранкилья - Угловой
44'
Барранкилья - Угловой
45+2'
Леонес - Угловой
48'
Барранкилья - Угловой
48'
Барранкилья - Угловой
55'
Барранкилья - 2-ой Гол
67'
Барранкилья - 3-ий Гол
73'
Барранкилья - Угловой
75'
Леонес - 4-ый Гол
80'
Барранкилья - Угловой
Превью матча Леонес — Барранкилья
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
79
136
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
1
11
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу