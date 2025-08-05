Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Леонес - Барранкилья 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ЛеонесБарранкилья, 4 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui
Колумбия - Примера Б
Леонес
35'
75'
Завершен
2 : 2
05 августа 2025
Барранкилья
55'
67'
Смотреть онлайн
Леонес icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Барранкилья icon
55'
Барранкилья icon
67'
Леонес icon
75'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Барранкилья - Угловой
27'
Угловой
Леонес - Угловой
29'
Угловой
Леонес - Угловой
34'
Угловой
Барранкилья - Угловой
35'
Леонес - 1-ый Гол
43'
Угловой
Барранкилья - Угловой
44'
Угловой
Барранкилья - Угловой
45+2'
Угловой
Леонес - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
48'
Угловой
Барранкилья - Угловой
48'
Угловой
Барранкилья - Угловой
55'
Барранкилья - 2-ой Гол
67'
Барранкилья - 3-ий Гол
73'
Угловой
Барранкилья - Угловой
75'
Леонес - 4-ый Гол
80'
Угловой
Барранкилья - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1

Превью матча Леонес — Барранкилья

Статистика матча

Владение мячом
Леонес Леонес
39%
Барранкилья Барранкилья
61%
Атаки
79
136
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
1
11
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
