14.07.2025
Смотреть онлайн Sport. Luqueno Res. - Gen. Caballero Res. 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Sport. Luqueno Res. — Gen. Caballero Res. . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Sport. Luqueno Res.
59'
61'
74'
Завершен
3 : 1
14 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
11'
Gen. Caballero Res. - Угловой
12'
Gen. Caballero Res. - Угловой
24'
Gen. Caballero Res. - Угловой
25'
Gen. Caballero Res. - Угловой
47'
Gen. Caballero Res. - 1-ый Гол
50'
Sport. Luqueno Res. - Угловой
59'
Sport. Luqueno Res. - 2-ой Гол
61'
Sport. Luqueno Res. - 3-ий Гол
68'
Gen. Caballero Res. - Угловой
74'
Sport. Luqueno Res. - 4-ый Гол
90+3'
Gen. Caballero Res. - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
100
106
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
5
4
