14.07.2025

Смотреть онлайн Хоангань Зялай (21) - Qnk Quang Nam 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамЧемпионат Вьетнама до 21 года: Хоангань Зялай (21)Qnk Quang Nam . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Хоангань Зялай (21)
18'
47'
69'
Завершен
3 : 1
14 июля 2025
Qnk Quang Nam
62'
Хоангань Зялай (21) icon
18'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
Хоангань Зялай (21) icon
47'
Quang Nam U21 icon
62'
Хоангань Зялай (21) icon
69'
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Quang Nam U21 - Угловой
18'
Хоангань Зялай (21) - 1-ый Гол
31'
Угловой
Quang Nam U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
47'
Хоангань Зялай (21) - 2-ой Гол
51'
Угловой
Quang Nam U21 - Угловой
62'
Угловой
Quang Nam U21 - Угловой
62'
Quang Nam U21 - 3-ий Гол
69'
Хоангань Зялай (21) - 4-ый Гол
90'
Угловой
Хоангань Зялай (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,3

Превью матча Хоангань Зялай (21) — Qnk Quang Nam

Статистика матча

Владение мячом
Хоангань Зялай (21) Хоангань Зялай (21)
55%
Qnk Quang Nam Qnk Quang Nam
45%
Атаки
52
68
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу
