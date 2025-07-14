14.07.2025
Смотреть онлайн Хоангань Зялай (21) - Qnk Quang Nam 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Хоангань Зялай (21) — Qnk Quang Nam . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Хоангань Зялай (21)
18'
47'
69'
Завершен
3 : 1
14 июля 2025
Qnk Quang Nam
62'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,3
Quang Nam U21
62'
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,3
Текстовая трансляция
8'
Quang Nam U21 - Угловой
18'
Хоангань Зялай (21) - 1-ый Гол
31'
Quang Nam U21 - Угловой
47'
Хоангань Зялай (21) - 2-ой Гол
51'
Quang Nam U21 - Угловой
62'
Quang Nam U21 - Угловой
62'
Quang Nam U21 - 3-ий Гол
69'
Хоангань Зялай (21) - 4-ый Гол
90'
Хоангань Зялай (21) - Угловой
Превью матча Хоангань Зялай (21) — Qnk Quang Nam
Статистика матча
Владение мячом
45%
Атаки
52
68
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
4
7
