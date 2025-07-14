Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Hoai Duc FC U21 - Ханой U21 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамЧемпионат Вьетнама до 21 года: Hoai Duc FC U21Ханой U21 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Hoai Duc FC U21
Завершен
0 : 7
14 июля 2025
Ханой U21
11'
23'
39'
41'
60'
67'
71'
Смотреть онлайн
Ha Noi FC U21 icon
11'
Ha Noi FC U21 icon
23'
Ha Noi FC U21 icon
39'
Ha Noi FC U21 icon
41'
Счет после первого тайма 0:4 : 0,1
Ha Noi FC U21 icon
60'
Ha Noi FC U21 icon
67'
Ha Noi FC U21 icon
71'
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Ha Noi FC U21 - Угловой
9'
Угловой
Ha Noi FC U21 - Угловой
11'
Ha Noi FC U21 - 1-ый Гол
23'
Угловой
Ha Noi FC U21 - Угловой
23'
Ha Noi FC U21 - 2-ой Гол
28'
Угловой
Ha Noi FC U21 - Угловой
28'
Угловой
Ha Noi FC U21 - Угловой
39'
Ha Noi FC U21 - 3-ий Гол
41'
Ha Noi FC U21 - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 0,1
60'
Ha Noi FC U21 - 5-ый Гол
67'
Ha Noi FC U21 - 6-ый Гол
69'
Угловой
Ha Noi FC U21 - Угловой
71'
Ha Noi FC U21 - 7-ый Гол
81'
Угловой
Hoai Duc FC U21 - Угловой
83'
Угловой
Hoai Duc FC U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,1

Превью матча Hoai Duc FC U21 — Ханой U21

Статистика матча

Владение мячом
Hoai Duc FC U21 Hoai Duc FC U21
39%
Ханой U21 Ханой U21
61%
Атаки
104
90
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
2
17
Комментарии к матчу
