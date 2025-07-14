14.07.2025
Смотреть онлайн Hoai Duc FC U21 - Ханой U21 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Hoai Duc FC U21 — Ханой U21 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Завершен
0 : 7
14 июля 2025
Ханой U21
Ha Noi FC U21
Счет после первого тайма 0:4 : 0,1
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
Ha Noi FC U21 - Угловой
9'
Ha Noi FC U21 - Угловой
11'
Ha Noi FC U21 - 1-ый Гол
23'
Ha Noi FC U21 - Угловой
23'
Ha Noi FC U21 - 2-ой Гол
28'
Ha Noi FC U21 - Угловой
28'
Ha Noi FC U21 - Угловой
39'
Ha Noi FC U21 - 3-ий Гол
41'
Ha Noi FC U21 - 4-ый Гол
60'
Ha Noi FC U21 - 5-ый Гол
67'
Ha Noi FC U21 - 6-ый Гол
69'
Ha Noi FC U21 - Угловой
71'
Ha Noi FC U21 - 7-ый Гол
81'
Hoai Duc FC U21 - Угловой
83'
Hoai Duc FC U21 - Угловой
Превью матча Hoai Duc FC U21 — Ханой U21
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
104
90
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
2
17
Комментарии к матчу