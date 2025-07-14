Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Вьеттел (21) - PVF-CAND U21 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамЧемпионат Вьетнама до 21 года: Вьеттел (21)PVF-CAND U21 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Вьеттел (21)
15'
Завершен
1 : 1
14 июля 2025
PVF-CAND U21
89'
Смотреть онлайн
Вьеттел (21) icon
15'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
PVF-CAND U21 icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
15'
Вьеттел (21) - 1-ый Гол
22'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,0
49'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
84'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
85'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
86'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
87'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
89'
PVF-CAND U21 - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0

Превью матча Вьеттел (21) — PVF-CAND U21

История последних встреч

Вьеттел (21)
Вьеттел (21)
PVF-CAND U21
Вьеттел (21)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.07.2025
PVF-CAND U21
PVF-CAND U21
0:0
Вьеттел (21)
Вьеттел (21)
Обзор

Статистика матча

Атаки
47
22
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
