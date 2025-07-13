Фрибет 15000₽
13.07.2025

Смотреть онлайн Niigata UHW II - Артиста Асама 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Niigata UHW IIАртиста Асама . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Niigata UHW II
51'
81'
Завершен
2 : 1
13 июля 2025
Артиста Асама
32'
Смотреть онлайн
Артиста Асама icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Niigata UHW II icon
51'
Niigata UHW II icon
81'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Niigata UHW II - Угловой
26'
Угловой
Niigata UHW II - Угловой
32'
Артиста Асама - 1-ый Гол
42'
Угловой
Артиста Асама - Угловой
45'
Угловой
Niigata UHW II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Niigata UHW II - 2-ой Гол
81'
Niigata UHW II - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Niigata UHW II — Артиста Асама

Статистика матча

Атаки
72
75
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
9
14
Комментарии к матчу
