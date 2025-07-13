13.07.2025
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Niigata UHW II
51'
81'
Завершен
2 : 1
13 июля 2025
Артиста Асама
Текстовая трансляция
3'
Niigata UHW II - Угловой
26'
Niigata UHW II - Угловой
32'
Артиста Асама - 1-ый Гол
42'
Артиста Асама - Угловой
45'
Niigata UHW II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Niigata UHW II - 2-ой Гол
81'
Niigata UHW II - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Niigata UHW II — Артиста Асама
Статистика матча
Атаки
72
75
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
9
14
