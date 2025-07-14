Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн АК Карина - Вирджиния Юнайтед 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда: АК КаринаВирджиния Юнайтед . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда
АК Карина
74'
Завершен
1 : 5
14 июля 2025
Вирджиния Юнайтед
15'
50'
79'
90+1'
90+3'
Вирджиния Юнайтед icon
15'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Вирджиния Юнайтед icon
50'
АК Карина icon
74'
Вирджиния Юнайтед icon
79'
Вирджиния Юнайтед icon
90+1'
Вирджиния Юнайтед icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:5 : 3,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
АК Карина - Угловой
10'
Угловой
АК Карина - Угловой
15'
Вирджиния Юнайтед - 1-ый Гол
28'
Угловой
Вирджиния Юнайтед - Угловой
29'
Угловой
Вирджиния Юнайтед - Угловой
30'
Угловой
Вирджиния Юнайтед - Угловой
31'
Угловой
АК Карина - Угловой
44'
Угловой
АК Карина - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
49'
Угловой
Вирджиния Юнайтед - Угловой
50'
Вирджиния Юнайтед - 2-ой Гол
55'
Угловой
АК Карина - Угловой
60'
Угловой
Вирджиния Юнайтед - Угловой
61'
Угловой
АК Карина - Угловой
74'
АК Карина - 3-ий Гол
76'
Угловой
Вирджиния Юнайтед - Угловой
79'
Угловой
Вирджиния Юнайтед - Угловой
79'
Вирджиния Юнайтед - 4-ый Гол
84'
Угловой
АК Карина - Угловой
90'
Угловой
АК Карина - Угловой
90+1'
Вирджиния Юнайтед - 5-ый Гол
90+3'
Вирджиния Юнайтед - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5 : 3,1

Превью матча АК Карина — Вирджиния Юнайтед

Команда АК Карина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда Вирджиния Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда АК Карина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Вирджиния Юнайтед забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
119
90
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
7
8
Комментарии к матчу
