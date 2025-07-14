Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда : АК Карина — Вирджиния Юнайтед . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

Превью матча АК Карина — Вирджиния Юнайтед

Команда АК Карина в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда Вирджиния Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда АК Карина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Вирджиния Юнайтед забивает 1, пропускает 0.