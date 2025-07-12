12.07.2025
Смотреть онлайн Taroona 2 - South Hobart FC 3 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Tasmania South Division 1: Taroona 2 — South Hobart FC 3 . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania South Division 1
Завершен
1 : 2
12 июля 2025
Превью матча Taroona 2 — South Hobart FC 3
Статистика матча
Атаки
66
61
Угловые
8
5
Комментарии к матчу