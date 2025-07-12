12.07.2025
Смотреть онлайн Celtix Du Haut-Richelieu - AS Laval 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League1 Quebec: Celtix Du Haut-Richelieu — AS Laval . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Canada League1 Quebec
Завершен
2 : 1
12 июля 2025
Превью матча Celtix Du Haut-Richelieu — AS Laval
История последних встреч
Celtix Du Haut-Richelieu
AS Laval
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.09.2025
AS Laval
1:0
Celtix Du Haut-Richelieu
Статистика матча
Атаки
86
79
Угловые
7
8
Комментарии к матчу