Смотреть онлайн ФК Эгг - Блау-Вайс Фелдкирх 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: ФК Эгг — Блау-Вайс Фелдкирх, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportanlage Junkerau.
Превью матча ФК Эгг — Блау-Вайс Фелдкирх
Команда ФК Эгг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Блау-Вайс Фелдкирх, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-25. Команда ФК Эгг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Блау-Вайс Фелдкирх забивает 1, пропускает 3.