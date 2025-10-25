Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : Адмира Дорнбирн — ФК Ненцинг , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportanlage Rohrbach Dornbirn .

Превью матча Адмира Дорнбирн — ФК Ненцинг

Команда Адмира Дорнбирн в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-18. Команда ФК Ненцинг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-22. Команда Адмира Дорнбирн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Ненцинг забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Адмира Дорнбирн, в том матче сыграли вничью.