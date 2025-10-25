Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига : СВ Лудеш — ФК Вольфурт , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча СВ Лудеш — ФК Вольфурт

Команда СВ Лудеш в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-14. Команда ФК Вольфурт, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-13. Команда СВ Лудеш в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Вольфурт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 августа 2025 на поле команды ФК Вольфурт, в том матче победу одержали хозяева.