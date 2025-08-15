15.08.2025
Смотреть онлайн СК Лохау - СВ Лудеш 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: СК Лохау — СВ Лудеш, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
Текстовая трансляция
2'
СВ Лудеш - 1-ый Гол
13'
СК Лохау - Угловой
16'
СВ Лудеш - 2-ой Гол
27'
СК Лохау - Незабитый пенальти
28'
СК Лохау - Угловой
37'
СК Лохау - Угловой
42'
СК Лохау - 3-ий Гол
45+3'
СК Лохау - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
51'
СК Лохау - Угловой
56'
СК Лохау - Угловой
67'
СК Лохау - Угловой
72'
СК Лохау - Угловой
80'
СК Лохау - Угловой
84'
СК Лохау - Угловой
84'
СВ Лудеш - 4-ый Гол
87'
СК Лохау - Угловой
89'
СК Лохау - 5-ый Гол
90+6'
СК Лохау - Угловой
90+6'
СК Лохау - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3
