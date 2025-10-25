Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Честер - Бедфорд Таун 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Север: ЧестерБедфорд Таун, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Deva Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Deva Stadium
Англия - Национальная лига - Север
Честер
90+4'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Бедфорд Таун
19'
77'
Смотреть онлайн
Бедфорд Таун icon
19'
Счет после первого тайма 0:1
Бедфорд Таун icon
77'
Честер icon
90+4'
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Бедфорд Таун - Угловой
19'
Бедфорд Таун - 1-ый Гол
44'
Угловой
Честер - Угловой
45'
Угловой
Честер - Угловой
45+2'
Угловой
Честер - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Честер - Угловой
54'
Угловой
Честер - Угловой
59'
Угловой
Честер - Угловой
64'
Угловой
Честер - Угловой
65'
Угловой
Честер - Угловой
66'
Угловой
Честер - Угловой
66'
Угловой
Честер - Угловой
72'
Угловой
Честер - Угловой
77'
Бедфорд Таун - 2-ой Гол
84'
Угловой
Честер - Угловой
87'
Угловой
Бедфорд Таун - Угловой
89'
Угловой
Бедфорд Таун - Угловой
90+4'
Честер - 3-ий Гол

Превью матча Честер — Бедфорд Таун

Команда Честер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-15. Команда Бедфорд Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Честер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бедфорд Таун забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Честер Честер
64%
Бедфорд Таун Бедфорд Таун
36%
Атаки
82
56
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
9
6
Игры 14 тур
25.10.2025
Честер
1:2
Бедфорд Таун
Завершен
25.10.2025
Атлетик
1:2
Марин
Завершен
Комментарии к матчу
