Смотреть онлайн Честер - Бедфорд Таун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная лига - Север: Честер — Бедфорд Таун, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Deva Stadium.
Превью матча Честер — Бедфорд Таун
Команда Честер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-15. Команда Бедфорд Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Честер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бедфорд Таун забивает 1, пропускает 1.