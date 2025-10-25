Превью матча Честер — Бедфорд Таун

Команда Честер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-15. Команда Бедфорд Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Честер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бедфорд Таун забивает 1, пропускает 1.