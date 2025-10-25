Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Атлетик - Марин 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Север: АтлетикМарин, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Flamingo Land Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Flamingo Land Stadium
Англия - Национальная лига - Север
Атлетик
87'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Марин
61'
90+6'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Марин icon
61'
Атлетик icon
87'
Марин icon
90+6'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Атлетик - Угловой
7'
Угловой
Атлетик - Угловой
15'
Угловой
Атлетик - Угловой
24'
Угловой
Атлетик - Угловой
25'
Угловой
Атлетик - Угловой
45+1'
Угловой
Марин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
47'
Угловой
Атлетик - Угловой
48'
Угловой
Атлетик - Угловой
48'
Угловой
Атлетик - Угловой
51'
Угловой
Атлетик - Угловой
55'
Угловой
Атлетик - Угловой
55'
Угловой
Атлетик - Угловой
61'
Марин - 1-ый Гол
74'
Угловой
Атлетик - Угловой
81'
Угловой
Марин - Угловой
87'
Атлетик - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Атлетик - Угловой
90+6'
Марин - 3-ий Гол

Превью матча Атлетик — Марин

Команда Атлетик в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Марин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Атлетик в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Марин забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Атлетик
50%
Марин Марин
50%
Атаки
62
45
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
4
3
Игры 14 тур
25.10.2025
Честер
1:2
Бедфорд Таун
Завершен
25.10.2025
Атлетик
1:2
Марин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:07
Вашингтон Вашингтон
Флорида Флорида
14 Ноября
03:07
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA