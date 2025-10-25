Превью матча Атлетик — Марин

Команда Атлетик в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Марин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Атлетик в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Марин забивает 2, пропускает 2.