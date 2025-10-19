Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 2 Lig Beyaz : Петролспор — Алтынорду , 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 16 Mayis Sehir Stadyumu .

Превью матча Петролспор — Алтынорду

Команда Петролспор в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-14. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Петролспор, в том матче сыграли вничью.