Смотреть онлайн Бурсаспор - Kahramanmaras Istiklal Spor 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 2 Lig Kirmizi: Бурсаспор — Kahramanmaras Istiklal Spor . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тимса Арена.
Превью матча Бурсаспор — Kahramanmaras Istiklal Spor
Команда Бурсаспор в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-8. Команда Kahramanmaras Istiklal Spor, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Бурсаспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Kahramanmaras Istiklal Spor забивает 2, пропускает 2.