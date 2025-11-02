Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Бурсаспор - Kahramanmaras Istiklal Spor 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 2 Lig Kirmizi: БурсаспорKahramanmaras Istiklal Spor . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тимса Арена.

МСК, , Стадион: Тимса Арена
Türkiye 2 Lig Kirmizi
Бурсаспор
48'
90+2'
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Kahramanmaras Istiklal Spor
50'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Бурсаспор icon
48'
Kahramanmaras Istiklal Spor icon
50'
Бурсаспор icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Kahramanmaras Istiklal Spor - Угловой
6'
Угловой
Kahramanmaras Istiklal Spor - Угловой
7'
Угловой
Kahramanmaras Istiklal Spor - Угловой
11'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
25'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
29'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
45+2'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
45+2'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
45+3'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
48'
Бурсаспор - 1-ый Гол
50'
Kahramanmaras Istiklal Spor - 2-ой Гол
59'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
74'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
74'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
82'
Угловой
Бурсаспор - Угловой
90+2'
Бурсаспор - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Бурсаспор — Kahramanmaras Istiklal Spor

Команда Бурсаспор в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-8. Команда Kahramanmaras Istiklal Spor, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Бурсаспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Kahramanmaras Istiklal Spor забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
106
91
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
6
4
Игры
02.11.2025
Аданаспор
0:0
Сомаспор
Завершен
02.11.2025
Бурсаспор
2:1
Kahramanmaras Istiklal Spor
Завершен
02.11.2025
Yeni Mersin Idmanyurdu
3:1
Малатия
Завершен
Комментарии к матчу
