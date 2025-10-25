Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Фетхиеспор - Киркларелиспор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 2 Lig Kirmizi: ФетхиеспорКиркларелиспор, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fethiye Sehir Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Fethiye Sehir Stadium
Türkiye 2 Lig Kirmizi
Фетхиеспор
78'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Киркларелиспор
57'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Киркларелиспор icon
57'
Фетхиеспор icon
78'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Фетхиеспор - Угловой
21'
Угловой
Фетхиеспор - Угловой
23'
Угловой
Фетхиеспор - Угловой
41'
Угловой
Киркларелиспор - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Киркларелиспор - 1-ый Гол
62'
Угловой
Фетхиеспор - Угловой
76'
Угловой
Фетхиеспор - Угловой
78'
Фетхиеспор - 2-ой Гол
90+6'
Угловой
Киркларелиспор - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Фетхиеспор — Киркларелиспор

Команда Фетхиеспор в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-4. Команда Киркларелиспор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Фетхиеспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Киркларелиспор забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Фетхиеспор Фетхиеспор
64%
Киркларелиспор Киркларелиспор
36%
Атаки
87
71
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
