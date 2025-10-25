Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 2 Lig Kirmizi : Фетхиеспор — Киркларелиспор , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fethiye Sehir Stadium .

Превью матча Фетхиеспор — Киркларелиспор

Команда Фетхиеспор в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-4. Команда Киркларелиспор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Фетхиеспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Киркларелиспор забивает 1, пропускает 1.