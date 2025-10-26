Смотреть онлайн Элазигспор - Кастамонуспор 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 2 Lig Beyaz: Элазигспор — Кастамонуспор, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Элязыг Ататюрк.
Превью матча Элазигспор — Кастамонуспор
Команда Элазигспор в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-15. Команда Кастамонуспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-19. Команда Элазигспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кастамонуспор забивает 2, пропускает 2.