26.10.2025

Смотреть онлайн Элазигспор - Кастамонуспор 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 2 Lig Beyaz: ЭлазигспорКастамонуспор, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Элязыг Ататюрк.

МСК, 10 тур, Стадион: Элязыг Ататюрк
Türkiye 2 Lig Beyaz
Элазигспор
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Кастамонуспор
Превью матча Элазигспор — Кастамонуспор

Команда Элазигспор в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-15. Команда Кастамонуспор, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-19. Команда Элазигспор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кастамонуспор забивает 2, пропускает 2.

Игры 10 тур
26.10.2025
Элазигспор
1:2
Кастамонуспор
Завершен
26.10.2025
Бейоглу Ени Карши
1:1
Karaman
Завершен
26.10.2025
Искендерунспор
2:0
Beykoz Anadoluspor
Завершен
26.10.2025
Эржинкан
2:4
Анкараспор
Завершен
26.10.2025
Ербааспор
4:3
Буджаспор
Завершен
25.10.2025
Инегёлспор
3:0
Беледиеспор
Завершен
25.10.2025
Алтынорду
0:1
Караджабей Беледийеспор
Завершен
25.10.2025
Adana 01
2:1
Мугласпор
Завершен
