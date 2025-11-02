Превью матча ФК КОВО Белуша — ОК Частковце

Команда ФК КОВО Белуша в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-16. Команда ОК Частковце, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда ФК КОВО Белуша в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ОК Частковце забивает 2, пропускает 2.