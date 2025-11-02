Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК КОВО Белуша - ОК Частковце 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия. 3-я лига. Футбол: ФК КОВО БелушаОК Частковце, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion TJ Kovo Belusa.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion TJ Kovo Belusa
Словакия. 3-я лига. Футбол
ФК КОВО Белуша
85'
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
ОК Частковце
62'
Счет после первого тайма 0:0
ОК Частковце icon
62'
FK Belusa icon
85'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ОК Частковце - Угловой
5'
Угловой
ОК Частковце - Угловой
7'
Угловой
FK Belusa - Угловой
9'
Угловой
ОК Частковце - Угловой
12'
Угловой
ОК Частковце - Угловой
14'
Угловой
ОК Частковце - Угловой
17'
Угловой
ОК Частковце - Угловой
22'
Угловой
FK Belusa - Угловой
41'
Угловой
FK Belusa - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
ОК Частковце - 1-ый Гол
69'
Угловой
FK Belusa - Угловой
78'
Угловой
ОК Частковце - Угловой
85'
Угловой
FK Belusa - Угловой
85'
FK Belusa - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
ОК Частковце - Угловой

Превью матча ФК КОВО Белуша — ОК Частковце

Команда ФК КОВО Белуша в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-16. Команда ОК Частковце, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда ФК КОВО Белуша в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ОК Частковце забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
ФК КОВО Белуша ФК КОВО Белуша
56%
ОК Частковце ОК Частковце
44%
Атаки
127
73
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
3
2
Игры 14 тур
02.11.2025
ФК КОВО Белуша
1:1
ОК Частковце
Отменен
01.11.2025
Малацки
7:2
FC Petrzalka B
Завершен
01.11.2025
Нове Замки
0:2
AS Trencin B
Завершен
01.11.2025
Слован Дусло Шаля
0:0
Dunajska Streda B
Завершен
01.11.2025
Слован Галанта
0:2
ТИ Дружственик Вельке Лудинце
Завершен
01.11.2025
Габчиково
1:0
Баник Хорна Нитра
Завершен
31.10.2025
Спартак
3:1
KFC Komarno B
Завершен
Комментарии к матчу
