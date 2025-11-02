Смотреть онлайн ФК КОВО Белуша - ОК Частковце 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия. 3-я лига. Футбол: ФК КОВО Белуша — ОК Частковце, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion TJ Kovo Belusa.
Превью матча ФК КОВО Белуша — ОК Частковце
Команда ФК КОВО Белуша в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-16. Команда ОК Частковце, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда ФК КОВО Белуша в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ОК Частковце забивает 2, пропускает 2.