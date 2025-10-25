Смотреть онлайн Хартлпул - Солихалл Мурс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная Лига: Хартлпул — Солихалл Мурс, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория Парк. Судить этот матч будет Scott Jackson.
Превью матча Хартлпул — Солихалл Мурс
Команда Хартлпул в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Солихалл Мурс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Хартлпул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Солихалл Мурс забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Scott Jackson (Англия).
За последние 6 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Scott Jackson назначал пенальти