25.10.2025

Смотреть онлайн Хартлпул - Солихалл Мурс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная Лига: ХартлпулСолихалл Мурс, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктория Парк. Судить этот матч будет Scott Jackson.

МСК, 16 тур, Стадион: Виктория Парк
Англия - Национальная Лига
Хартлпул
Оливер Вадайне 16'
90+4'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Солихалл Мурс
Смотреть онлайн
Оливер Вадайне icon
16'
Счет после первого тайма 1:0
Хартлпул icon
90+4'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Хартлпул - Угловой
14'
Угловой
Солихалл Мурс - Угловой
16'
Оливер Вадайне - 1-ый Гол
41'
Угловой
Хартлпул - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
90+4'
Хартлпул - 2-ой Гол

Превью матча Хартлпул — Солихалл Мурс

Команда Хартлпул в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Солихалл Мурс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Хартлпул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Солихалл Мурс забивает 1, пропускает 1.

Хартлпул Хартлпул
2
Англия
Jay Benn
11
Англия
Luke Charman
15
Англия
Jack David Hunter
3
Англия
Кэмерон Джон
27
Англия
Оливер Вадайне
10
Англия
Адам Кэмпбелл
23
Косово
Besart Topalloj
12
Англия
Джордж Эванс
14
Англия
Нейтан Шерон
7
Гренада
Jermaine Francis
5
Ирландия
Maxim Kouogun
Тренер
Англия
Ники Фезерстоун
Солихалл Мурс Солихалл Мурс
1
Англия
Лаури Волкер
15
Англия
Scott High
6
Bradley Nicholson
12
Ирландия
Darius Lipsiuc
16
Англия
Oliver Tipton
17
Англия
Tyrese Sinclair
26
Англия
Тайлер Фрэнч
29
Англия
Брэдли Стивенсон
11
Англия
Бен Ворман
5
Англия
Алекс Уитмор
2
Ирландия
James Clarke
Тренер
Англия
James Quinn

Статистика матча

Владение мячом
Хартлпул Хартлпул
50%
Солихалл Мурс Солихалл Мурс
50%
Атаки
136
144
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Scott Jackson (Англия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Scott Jackson назначал пенальти

Игры 16 тур
25.10.2025
Тамуорт
1:3
Бостон Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Хартлпул
2:0
Солихалл Мурс
Завершен
25.10.2025
Галифакс
1:1
Йорк Сити
Завершен
Комментарии к матчу
