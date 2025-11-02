Смотреть онлайн Коттманнсдорф - Nussdorf 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Коттманнсдорф — Nussdorf, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Коттманнсдорф — Nussdorf
Команда Коттманнсдорф в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Nussdorf, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-24. Команда Коттманнсдорф в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Nussdorf забивает 1, пропускает 2.