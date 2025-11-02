Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Коттманнсдорф - Nussdorf 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия. Футбол. Ландеслига: КоттманнсдорфNussdorf, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Австрия. Футбол. Ландеслига
Коттманнсдорф
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Nussdorf
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Nussdorf - Угловой
4'
Угловой
Nussdorf - Угловой
9'
Угловой
Nussdorf - Угловой
16'
Угловой
Коттманнсдорф - Угловой
19'
Угловой
Коттманнсдорф - Угловой
20'
Угловой
Коттманнсдорф - Угловой
26'
Угловой
Nussdorf - Угловой
40'
Угловой
Коттманнсдорф - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Коттманнсдорф - Угловой

Превью матча Коттманнсдорф — Nussdorf

Команда Коттманнсдорф в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Nussdorf, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-24. Команда Коттманнсдорф в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Nussdorf забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
80
68
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
2
3
Игры 15 тур
09.11.2025
ТСВ Ноймаркт
1:1
SV Anthering
Завершен
09.11.2025
ФК Зиценхайм
2:0
ТСУ Брамберг
Завершен
09.11.2025
УФВ Тхалгау
2:3
УСК Ойгендорф
Завершен
09.11.2025
Аниф
1:3
ОТСУ Халлайн
Завершен
09.11.2025
SV Schwarzach
1:0
Зальцбург
Завершен
09.11.2025
СВ Бурмус
3:1
Унион Хенндорф
Завершен
09.11.2025
Эггендорф Хартберг II
4:1
Аллерхейлиген
Завершен
08.11.2025
Унион Эдельвейс
0:1
Union Gschwandt
Завершен
08.11.2025
СПГ Прегартен
1:0
Грюн-Вайс Михельдорф
Завершен
08.11.2025
SV Tillmitsch
2:3
Лебринг
Завершен
08.11.2025
Штайр
5:0
СВ Седда Бад-Шаллербах
Завершен
08.11.2025
Asko Oedt II
3:3
Спортунион Санкт-Мартин
Завершен
08.11.2025
Юн. Перг
3:2
Унион Мондзее
Завершен
08.11.2025
Бад Ишль
0:4
СВ Фридбург Пондорф
Завершен
08.11.2025
FC Gamlitz
1:1
Брукк-ан-дер-Мур
Завершен
07.11.2025
СВ Пачерн
1:1
FC Schladming
Завершен
07.11.2025
SPG Weisskirchen Allhaming
2:2
Vortuna Bad Leonfelden
Завершен
07.11.2025
Фёкламаркт
2:3
Унион Остермитинг
Завершен
07.11.2025
Пух
0:5
СК Грёдиг
Завершен
07.11.2025
ASK Koflach
1:2
Илзер СВ
Завершен
07.11.2025
Фехринг
2:2
ФК Фюрстенфельд
Завершен
07.11.2025
СК Вильдон
4:2
Бад-Вальтерсдорф
Завершен
07.11.2025
СК Штрасвальхен
1:0
СК Хальванг
Завершен
07.11.2025
Леобен
1:2
Гнас
Завершен
02.11.2025
Коттманнсдорф
0:0
Nussdorf
Отменен
01.11.2025
ФК ТСУ Матрай
2:2
САК Клагенфурт
Завершен
Комментарии к матчу
