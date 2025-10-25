Смотреть онлайн Хоршем - Энфилд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная лига - Юг: Хоршем — Энфилд, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Camping World Community Stadium.
Превью матча Хоршем — Энфилд
Команда Хоршем в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-13. Команда Энфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Хоршем в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Энфилд забивает 1, пропускает 1.