25.10.2025

Смотреть онлайн Хоршем - Энфилд 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Юг: ХоршемЭнфилд, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Camping World Community Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: The Camping World Community Stadium
Англия - Национальная лига - Юг
Хоршем
Hester-Cook 67'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Энфилд
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Hester-Cook - Хоршем icon
67'
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Энфилд - Угловой
23'
Угловой
Хоршем - Угловой
35'
Угловой
Хоршем - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
65'
Угловой
Хоршем - Угловой
67'
Hester-Cook - 1-ый Гол
80'
Угловой
Энфилд - Угловой
80'
Угловой
Энфилд - Угловой

Превью матча Хоршем — Энфилд

Команда Хоршем в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-13. Команда Энфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Хоршем в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Энфилд забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
36
52
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
6
5
Игры 14 тур
25.10.2025
Хоршем
1:0
Энфилд
Завершен
25.10.2025
АФК Тоттон
2:1
Челмсфорд
Завершен
25.10.2025
Доркинг Уондерерс
3:1
Торки Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Уортинг
3:1
Дувр Атлетик
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA