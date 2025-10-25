Превью матча Хоршем — Энфилд

Команда Хоршем в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-13. Команда Энфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Хоршем в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Энфилд забивает 1, пропускает 1.